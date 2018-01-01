Проблемная труба на Большевиков снова оставит жителей 500 домов без тепла



Напоминаем, что на прошлой неделе врио губернатора Санкт-Петербурга приезжал на Большевиков, чтобы проверить трубу.









Жители сразу двух районов рассказали, что на дверях к парадным разместили объявление, которое оповещает об отключении отопления в период с 25 по 26 декабря. Известно, что труба вновь прохудилась и на ее восстановление рабочие просят больше суток.Петербуржцы жалуются на надоевшие коммунальный аварии – они утверждают, что в Красногвардейском и Невском районах одни и те же дома остаются без тепла уже в четвертый месяц и это только за первый зимний месяц, говорится в "Фонтанке".