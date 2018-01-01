Путин решил, что председателем оргкомитета по провидению ПМЭФ в Петербурге станет Чуйченко

Известно, что на Петербургский международный экономический форум обычно приезжаюь представители более 140 стран мира. На встрече специалисты обсудят актуальные экономические проблемы и пути их решения.





Константин Чуйченко родился в 12 июля 1965 году в Липецке. Образовние он получил в Ленинградском государственном университете. С 18 мая 2018 года он является руководителем Аппарата правительства Российской Федерации.





Организационный комитет возглавлял Сергей Приходько, который теперь не имеет к нему никакого отношения. Указ о назначении Чуйченко появился на интернет-портале правовой информации.