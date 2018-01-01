В Лебяжьем спасатели вытащили из холодной воды полумертвого мужчину

Известно, что погиб мужчина 48 лет. Зачем он вышел на хрупкий лед – непонятно. Напоминаем, что по Неве нельзя ходить до 15 января 2019 года.





Инцидент случился сегодня, 24 декабря, ранним утром. На место происшествия прибыла карета скорой помощи – мужчину доставили в медицинское учреждение. Врачи пытались спасти его жизнь, но у них ничего не вышло. Уже находясь в реанимации, мужчина умер от переохлаждения.Эксперты утверждают, что в стены больницы он прибыл в крайне тяжелом состоянии, говорится в АН «Оперативное прикрытие».