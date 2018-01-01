В дома после коммунальной аварии в Кировске возвращается тепло

Напоминаем, что в Кировске проживает около 26 тысяч человек. Сейчас там, согласно прогнозам, минус четыре градуса.





В зоне отключения находилось 50 домов. Рабочие, прибывшие на место происшествия, рассказали о коммунальной аварии. Они пообещали, что справятся с проблемой к восьми часам вечера. И действительно – батареи вновь начинают теплеть.Пока специалисты чинили трубу, жители Кировска утеплялись как могли. Всего в своих квартирах замерзали 12 тысяч человек, говорится в сообщении администрации Ленинградской области.