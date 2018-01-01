Петербуржца хотят посадить на три года из-за неудачной шутки во «Вконтакте» об антифашизме

Известно, что о посте стало известно после мониторинга соцсетей в 2017 году сотрудницы петербургского Центра «Э» Анастасии Фроловской. Также есть информация, что друг обвиняемого не имеет к нему никаких претензий.





На картинке был изображен знакомый горе-шутника– его фото сопровождалось текстом, которое, по мнению обвинения, «содержит лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям против группы, выделенной по идеологическому признаку «антифашисты», говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.