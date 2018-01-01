Общественная палата Петербурга хочет отобрать у воронежского аэропорта имя Петра I

Напоминаем, что в Пулково все согласны с решением петербуржцев о переименовании. Сотрудники аэропорта уже размышляют о тематических выставках, инсталляциях и лекциях.





Глава Общественной палаты уверена, что пока не обработаны телефонные звонки и бумажные звонки, рано говорить о победе писателя. Также она считает Достоевского – странным выбором, ведь он «относился к Петербургу скептически». Нина Кукурузова уверена, что для культурной столицы есть более знаковые фигуры – среди них особенное место занимает Петр I, говорится в «Фонтанке».