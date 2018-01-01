В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-сотруднику МИДа за организации незаконной миграции сирийцев

Генералов действовал почти всегда по одной схеме: за денежное вознаграждение он добывал для сирийцев приглашение в Россию. После того, как они получали деловые или коммерческие визы, мигранты приезжали в Санкт-Петербург, а затем сбегали в европейские страны, получая таким образом статус беженцев.Благодаря такому «бизнесу» экс-сотрудник МИДа и его супруга заработали более 5,5 миллионов рублей. Генералову назначили наказание в виде пяти лет условно, а его жене – на год меньше, говорится в «Фонтанке».