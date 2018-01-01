Концерт Макса Коржа в Ледовом дворце закончился госпитализацией двух фанатов

Вторым пострадавшим стал молодой человек 17 лет. У него диагностировали перелом ключицы – он неудачно упал, сообщают правоохранительные органы. По факту проводится проверка.





Не всем повезло уйти с Ледового целыми и невредимыми. К сожалению, в больницу во время концерта доставили двух подростков. Юная девушка приехала на выступление своего любимого артиста из Татарстана, а вынесли ее из здания с переломом ребер и закрытой грудной травмой. Сообщается, что девушку, которая стояла в толпе, сдавили – она потеряла сознание и очнулась уже в больнице.