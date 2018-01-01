В петербургский Политехнический университет пришел эму «просить допуск» к экзаменам (фото)



Фото: Вконтакте





Известно, что эму был замечен в коридоре Политеха 22 декабря. Студенты пошутили, что он, видимо, упрашивает преподавателей допустить его до экзаменов. Сначала было непонятно, что птица делала в стенах вуза. Сейчас есть предположение, что в субботу там проходила детская елка и эму стал ее гостем.Несмотря на то, что страуса привели для детей, студенты очень обрадовались интересной птице. Они не только фотографировали его, но даже успели немного погладить.