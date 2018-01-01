КИО купит у «Дальпитерстроя» почти 150 квартир для детей-сирот

На заявку откликнулась только одна компания, которая и стала победителем. ООО «СК Дальпитерстрой» получил государственный контракт, пообещав предоставить 147 квартир общей площадью 4557 квадратных метров. В них заедут дети, ожидающие своей очереди.Планируется, что жилые помещения в Пушкинском районе должны быть полностью готовы уже в 2019 году, а ключи от квартир хотят передать в 2020 году. Известно, что частично средства для их покупки выделялись из федерального бюджета, говорится в сообщении Смольного.