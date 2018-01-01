Летние тарифы на дальние поездки по ЗСД будут действительны на протяжении 2019 года

Теперь летний тариф станет базовым тарифом «Транспондера» с первого января. Дело в том, что трассы пользуются большим спросом, так что это – отличная новость для любителей путешествий. Напоминаем, что для проезда по маршруту КАД (Юг) – КАД (Север) днем надо заплатить 173 рубля, что почти на 60 рублей дешевле, чем раньше.Стоимость проезда по КАД (Юг) – «Скандинавия» составит 216 рублей вместо 297, говорится в сообщении «Магистраль северной столицы».