В Пулково пассажирам будут рассказывать о творчестве Достоевского

Напоминаем, что Федор Достоевский – автор многих классических произведений, например, «Преступления и наказания», действия которого происходят в Санкт-Петербурге.





Руководство аэропорта хочет устраивать выставки и инсталляции, которые бы рассказывали гостям города о носители «Великого имени России». Также в Пулково будут читать лекции – они познакомят людей с жизнью и творчество Федора Достоевского. Аэропорт сейчас готов обсуждать сотрудничество с различными городскими организациями, связанными с писателем. Так, в городе есть музей-квартира Достоевского – между ним и воздушной гаванью может сложиться плодотворная дружба, говорится в ТАСС.