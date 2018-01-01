Проверка центральной станции “Площадь Восстания” в Санкт-Петербурге заняла около 45 минут





Сегодня “Восстания” уже закрывали примерно в 12:00 - осмотр занял менее часа. Очевидцы сообщили, что на Невском проспект видели машину саперных служб, и предположили, что проверка затянется. В общей сложности “Площадь Восстания” была закрыта 45 минут — но осмотр пришелся прямо на вечерний час пик.





“Площадь Восстания” снова открыта для пассажиров петербургского метрополитена, сообщили пользователи соцсетей в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Ранее сообщалось, что вестибюль был временно закрыт около 18:45 24 февраля для проверки станции — предположительно кто-то снова забыл на ней свои вещи.