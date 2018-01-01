В Санкт-Петербурге ввели большие штрафы за неубранный снег на крышах

Небольшой штраф грозит физическим лицам – от одной до пяти тысяч рублей, а вот юридические лица выплатят от 100 тысяч до миллиона рублей, сообщает администрация города.









За их работой проследят сотрудники районных администраций. Они должны будут составить акт, сделать снимки и уведомить исполнителя, которому дадут сутки на уборку. Дело в том, что огромное количество снега на крышах – большая проблема в отопительный сезон. Осадки, тающие из-за перепада температур, превращаются со временем в сосульки. Наледь представляет из себя большую опасность для прохожих, которым однажды льдина может упасть прямо на голову.