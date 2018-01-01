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В Колпинском районе ДТП из-за скользкой дороги: девушку за рулем Mazda увезли на "Скорой" без сознания
19:29
Тэги: дтп, скорая помощь, Колпинский район
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