В Колпинском районе ДТП из-за скользкой дороги: девушку за рулем Mazda увезли на "Скорой" без сознания





В Mazda за рулем сидела девушка, в результате удара она потеряла сознание. Очевидцы сообщают, что машина “Скорой помощи” проезжала мимо и пострадавшую госпитализировали. Водитель “Газели” получил ушибы головы.





Сообщается, что причиной аварии стала скользкая дорога: девушка пыталась объехать машины, поворачивающие налево.





В поселке Понтонный произошла авария 24 декабря в понедельник, передают в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. По сообщениям очевидцев на пересечении Заводской улицы и Фанерной Mazda, ехавшая в Санкт-Петебург, выехала на встречную полосу и врезалась в “Газель”.