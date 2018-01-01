Эксперты назвали Лахта Центр обладателем «платинового» экологического сертификата в России

Напоминаем, что Лахта Центр – самый высокий небоскреб в Европе, достигающий 462 метров. В России "платиновый" статус имеют лишь несколько зданий.





Из 100 баллов Лахта Центр заработал 82, а это значит, что есть еще над чем работать и к чему стремиться. В ходе работы над здание удалось сделать его доступным для любого вида транспорта, а также повысить качество внутренней среды, говорится на сайте офисного центра.Сейчас многие сотрудники трудятся при дневном свете и добираются на работу на велосипеде, а не машине, что позитивно сказывается на экологии.