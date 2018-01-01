“Площадь Восстания” закрывают второй раз за день — в вестибюле замечены полицейские с собаками





Предположительно, причиной снова стали брошенные вещи. Очевидцы сообщают, что вестибюль проверят служебные собаки.





Пользователи социальных сетей выражают свое недовольство: многие в это время едут с работы домой. Поезда по “красной линии” проезжают станцию не останавливаясь.









Станцию метро “Площадь Восстания” закрыли на проверку 24 декабря в вечерний час пик, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Сообщается, что станцию закрывают уже второй раз за день — сначала ее проверили в полдень, а теперь в 18:40 на нее вновь ограничен доступ.