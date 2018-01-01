



По мнению Марченко, подобные преступления приводит к таким трагедиям как события в Керчи: знакомая студента, убившего 20 человек, никому не сообщила о его планах, хотя, возможно, знала.





Предполагаемое наказание за бездействие в случае имеющейся информации о готовящихся тяжелых преступлениях — 5 лет тюрьмы. На данный момент в УК РФ уже есть ответственность за недоносительство в случае готовящегося теракта. Если преступление не имеет тяжелых последствий, за несообщение о его подготовке будут штрафовать.





Законопроект направлен на правовую экспертизу в “Единую Россию”.





В Госдуме обсудят новую статью об уголовной ответственности за недоносительство, сообщил Gazeta.SPb депутат Евгений Марчеко из Санкт-Петербурга.