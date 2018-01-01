Прокуратура Петербурга просит три года лишения свободы для националиста

Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.





Представитель прокуратуры просил приговорить подсудимого к трем годам лишения свободы и запретить ему в течение двух лет заниматься определенной деятельностью.





Защита просила вынести оправдательный приговор или прекратить уголовное преследование за малозначительностью деяния.





По версии обвинения, Рязанцев в 2014 году совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети “Интернет”, а именно: разместил на странице социальной сети “ВКонтакте” фотоизображения, совмещенные с текстом, который, по мнению прокуратуры, содержат лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к насильственным действиям против группы, выделенной по идеологическому признаку “антифашисты”.









В Невском районном суде Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Владимира Рязанцева, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.