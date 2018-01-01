Телефоны Apple больше не звонят после установки обновления операционной системы





Apple пока не выпустила официального комментария или патча, устраняющего проблему. Техподдержка рекомендует сбросить настройки до изначальных, что ведет к потере большинства данных.





Ранее пользователи iPhone заметили, что Apple Store начало рассылать рекламу через push-уведомления . В соцсетях это сочли спамом, некоторые пользователи начали жаловаться, что Стив Джобс (предыдущий директор Apple, умерший от рака в 2011 году) такого бы не допустил. Сейчас фирмой управляет Тим Кук.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Пользователи iPhone потеряли мобильную связь после установки необходимых обновлений для iOS — операционной системы продукции Apple, сообщает Forbes. О проблемах с подключением заявляют клиенты со всего мира, некоторые отмечают потерю сигнала Wi-Fi.