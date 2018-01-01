Смольный примет решение о расторжении контракта по Фрунзенскому радиусу с «Метростроем» после 28 декабря





«Из-за того, что не смонтировано основное технологическое оборудование, а также не сооружены инженерные сети, произвести пуск объектов продолжения Фрунзенского радиусу не представляется возможным»,— заявили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, сообщает «Коммерсант».





Поэтому с 28 декабря Смольный может расторгнуть контракт с «Метростроем», заключили в аппарате Игоря Албина.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что контракт между правительством Петербурга и компанией «Метрострой» по завершению строительства Фрунзенского радиуса может быть расторгнут из-за срыва сроков.

"Вероятность расторжения контракта с "Метростроем" очень высока, потому что сроки, установленные подрядчиком (по завершению строительства Фрунзенского радиуса) в рамках госконтракта не выполнены", - заявил вице-губернатор города Игорь Албин.

Ранее Албин заявил, что монополия компании «Метрострой» «будет разрушена». По словам Албина, у «Метростроя» в следующем году появятся конкуренты. Он добавил, что на данном этапе город уже ведет переговоры с участниками рынка. При этом «Метрострой» продолжит работу на определенных участках, но уже в условиях конкуренции.

Власти города и компания не могут договориться по поводу затянувшегося строительства станций Фрунзенского радиуса. Албин поставил под сомнение эффективность работы «Метростроя». Он отметил, что город предоставил компании все необходимые условия для работы на участке.Но компания не может получить аванс из-за того, что у нее нет банковской гарантии. В «Метрострое», в свою очередь, заявили, что вопрос финансирования Фрунзенского радиуса — проблема не только банков и компании, но и профильного комитета, курируемого вице-губернатором.





Ранее сообщалось о том, что власти Петербурга согласуют увеличен ие своей доли в компании «Метрострой» до контрольного пакета акций 50% + 1 акция путем докапитализации компании на 1,5 млрд рублей к лету следующего года. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





На прошлой неделе истек срок, к которому компания «Метрострой» должна была сдать станции Фрунзенского радиуса метрополитена.