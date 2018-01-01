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Машина Audi и маршрутка столкнулись во Всеволожском районе. Пассажиры госпитализированы
18:22
Тэги: дтп, Всеволожский район, гололед
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