Машина Audi и маршрутка столкнулись во Всеволожском районе. Пассажиры госпитализированы





Как сообщили сотрудники дорожных служб около 14:20 в деревня Старая на Школьном переулке машина Audi оказалась на полосе встречного движения и влетела в маршрутное такси Peugeot. Пассажиров маршрутки доставили в больницу Всеволожска с разными травмами. ГИБДД проводит проверку. Точное число пострадавших не сообщается





На дорогах скользко, ФКУ УПР “Северо-Запад” сообщил, что для убора дорог от снега в Ленобласти готово более 300 машин.









В понедельник 24 декабря во деревне Старая произошла авария с участием маршрутного такси, передали Gazeta.SPb в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.