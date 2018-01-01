Суд Петербурга оштрафовал бывшего чиновника Смольного за превышение должностных полномочий





Суд установил, ведущий специалист отдела строительного контроля объектов культуры и социальных объектов ФКСР Никита Мошуров вместе с другими лицами с августа 2014 г. по июнь 2015 год, выходя за пределы своих полномочий, заведомо зная о фактах невыполнения ООО “СФ Де Люкс” работ на сумму 24 907 403 рубля подписали акты о приемке выполненных работ, акты о стоимости выполненных работ и затрат, сводные реестры, при условии своевременного перечисления денежных средств генеральному подрядчику, в результате чего социально значимый для Петербурга объект - Детская школа искусств не был введен в эксплуатацию до 2016 года.





Мошуров вину признал.



Ранее сообщалось о том, что в Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержаны подозреваемые в посредничестве во взяточничестве и получении взятки. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Октябрьский районный суд Петербурга назначил наказание Никите Мошурову в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.