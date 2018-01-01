В ГИББД хотят повысить штрафы за превышение скорости, чтобы было меньше ДТП





В эфире Михаил Черников, главный инспектор по БДД, заявил, что предварительно дорогам нужно составить паспорта, допустимая скорость на них должна быть перепроверена. Черников заявил, что сумма штрафа за превышение скорости слишком низкая, поэтому ее увеличить — тогда число аварий снизится.





При ранее Gazeta.SPb писала , что Санкт-Петербург и Москва лидируют по числу ДТП, хотя превышают скорость в них не так уж часто — они на 50-ом и 52-ом местах, сообщили аналитики "АльфаСтрахования".





ГИББД планирует разработать проект санкций за нарушение скоростного режима на 10 км/ч — сейчас штрафуют за превышение на 20 км/ч, сообщает радио “Милицейская волна”.