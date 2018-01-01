В Петербурге конфликт с отцом повлек по неосторожности его смерть

Он обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».





Суд установил, что обвиняемый в марте этого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим отцом, на почве оскорблений, высказанных им в адрес подсудимого и его матери, нанес потерпевшему множественные удары кулаками обеих рук и ногами в область головы, туловища, конечностей потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения. В результате этого отец подсудимого умер на месте происшествия.









Суд приговорил жителя Петербурга к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.