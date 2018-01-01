Петергофская усадьба Беллей включена в список региональных культурных памятников





Усадьба включает в себя две оранжереи, флигель, ворота и сад. Здания выполнены в стиле модерн, построены перед революцией — примерно в 1907-1911 годах. Когда-то она принадлежала Николаю Беллею, предпринимателю, занимавшемуся переработкой костей





В войну в усадьбе разместился штаб немецкого командования. После победы над Германией там появился детский сад, потом здания отдали НИИ.





Последние владельцы пытались самовольно ремонтировать усадьбу под собственные нужны, но КГИОП эти попытки пресекал и выписвал штрафы. Теперь здания находятся под защитой.





Напомним, На Васильевском острове загорелся Дом Черкасского — и это уже не в первый раз за сезон.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

КГИОП записал усадьбу Беллей в Петергофе в список объектов культурного значения региона, сообщили Gazeta.SPb в КГИОП.