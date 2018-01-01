Рождественский караван Coca-Cola приехал в Петербург

новогоднего праздника и через участие в специальных активностях

выйти за пределы привычного им мира.





«Рождественский Караван Coca-Cola в России» — самый яркий

социальный проект компании в стране, навеянный вереницей

праздничных красных грузовичков, украшенных яркими лампочками, — в

2018-м переживает масштабную трансформацию. В этом году он

проходит в экспериментальном формате «Творим праздник вместе».

Главное отличие заключается в подходе, когда самые разные подростки с

разными возможностями и особенностями становятся соавторами

праздника, а не просто его наблюдателями.





В мероприятии приняло участие более 100 подростков из Петербурга из разных социальных групп.





В ходе мероприятия волонтеры Coca-Cola HBC Россия помогли

подросткам самостоятельно сотворить частичку праздника: создать

открытки с помощью стикерпаков, трафаретов и маркеров, научиться

первым аккордам на гитаре и клавишах и ритмам на ударной установке,

определить свои сильные стороны и вдохновиться на дальнейшее

развитие в зоне «самопознания», подобрать образ и по-новому взглянуть

на свою внешность в beauty-салоне, а профессиональные иллюзионисты

научили творить волшебство с помощью простых трюков. Все волонтеры

прошли специальную подготовку у психологов и педагогов по

инклюзивному образованию.









В Высшей школе менеджмента СПбГУ в Петербурге состоялся инклюзивный праздник социального проекта «Рождественский караван Coca-Cola в России». В рамках закрытого мероприятия волонтеры компании и благотворительной студенческой организации GSOM Charity Club помогли подросткам из разных социальных групп стать создателями