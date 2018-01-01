У жительницы Санкт-Петербурга украли вагон-бытовку длиной 9 м в Тосненском районе





Сообщается, что блок-контейнер украли с 19 по 21 декабря на выезде из поселка Тельмана. Длина бытовки составляет 9 м.





Пользователи соцсетей выражают удивление такой странной пропаже. “Это как же незаметно его взять и погрузить...” - пишет один из комментаторов. Кто предполагает, что злоумышленники искали помещение, чтобы отметить Новый Год.





В понедельник 24 декабря жительница Санкт-Петербурга Евгения Т. заявила о пропаже вагона-бытовки в Тосненском районе, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.