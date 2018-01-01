В Петербурге задержаны двое мужчин, которые похитили местного жителя и вымогали у него полмиллиона рублей





Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны увидел у дома №37 на улице Коммуны припаркованный автомобиль Hyundai Solaris. В машине находились двое мужчин, которые вели себя агрессивно и применяли физическую силу в отношении третьего гражданина. Сотрудники Росгвардии приняли решение пресечь

противоправные действия и проверить у граждан документы. Увидев приближающийся наряд вневедомственной охраны, один из злоумышленников представил документ, похожий на удостоверение сотрудника правоохранительных органов, но им не являющийся.



В этот момент находившийся в машине 25-летний гражданин начал звать на помощь, так как его похитили и удерживают в машине насильно.





Наряд вневедомственной охраны задержал на месте происшествия двоих граждан по подозрению в похищении человека и освободил потерпевшего. Позже удалось установить, что задержанные незадолго до этого похитили молодого человека, насильно удерживали его в машине и вымогали 500 тысяч рублей.





Задержанные были переданы в местное отделение полиции.





Следственными органами СК России по Петербургу возбуждены уголовные

дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «в,з» части 2 статьи 126 (похищение человека) и пунктом «б» части 3 статьи 163 (вымогательство) УК РФ.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержан вооруженный мужчина, который угрожал убийством гражданину, а также повредил его автомобиль. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Красногвардейском районе Петербурга задержаны двое мужчин в возрасте 31 и 29 лет, которые похитили 25-летнего гражданина, удерживали его в машине и вымогали полмиллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.