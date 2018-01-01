Россиянам придется держать в железных сейфах не только оружие, но и порох, и патроны





По данным в сети, сейчас лицензию на оружие выдают после комиссии у нарколога и психиатора и прохождения курсов владения оружием. Не допускается выдача лицензий судимым, подросткам и детям, психически нестабильным, лицам без регистрации.





Актуальным этот вопрос стал после трагедии в Керчи: студент колледжа расстрелял учеников и подорвал взрывчатку: жертвами стали 20 человек. У студента была лицензия на ношение оружия.









Добавлены новые требования к хранению оружия населением России, сообщили на госсайте правовой информации. Порох и капсюли для снаряжения патронов должны лежать вместе с оружием в железных сейфах с замками, к которым не должен иметь доступа никто, кто кроме владельца. Предполагается, что вскоре это требование закрепят и в законе “Об оружии”.