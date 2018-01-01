По Политеху разгуливал страус (фото)









"Сегодня по моему универу прогуливался страус", - сообщил студент Политеха на своей странице в Twitter.

Студенты предположили, что страус пришел в учебное заведение, чтобы сдать зачет. Кто-то предположил, что это новый ректор.





Страус был очень любопытным и пытался попасть в кабинет с надписью «Дирекция».









По коридорам Петербургского политехнического университета Петра Великого гулял эму, сообщили в Twitter учащиеся вуза.