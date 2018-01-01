Сеть “Лента” заплатит штраф за разрыв договора с “Петербургской ореховой компанией”





“Петербургская ореховая компания” ранее попалась на неправильной информации о производителе товара при поставках для сети. “Лента” после этого заключила новый договор, но сразу разорвала его из-за этого инцидента. В УФАС считают, что сеть являлась основным клиентом компании и лишает его права на законную прибыль.





Оборот компании “Лента” по данным за 2016 год составил 306 млрд рублей. Суть гипермаркетов обеспечивает более 40 тысяч рабочих мест.





Сеть гипермаркетов “Лента” нарушила закон о торговле, из-за того что разорвала с поставщиком орехов договор в одностороннем порядке, следует из сообщения УФАС Санкт-Петербурга.