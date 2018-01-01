Суд вынес приговор бывшему сотруднику МИД РФ, который организовывал незаконную миграцию сирийцев в Петербург

Они обвиняются в организации незаконной миграции.





Суд установил, что Генералов в период с 1 июля 2010 года до 2 июля 2012 года был направлен и находился в загранкомандировке по линии МИД России в качестве заведующего хозяйством Генерального консульства России в городе Алеппо в Сирии. Там он проживал вместе со своей женой Анной.





В период работы и проживания на территории Сирии, Генералов познакомился с местными жителями, с которыми продолжал общаться после возвращения в Россию и прекращения деятельности в МИД.





В 2013 году с Генераловым, находившимся в Петербурге, связалось неустановленное лицо из числа его знакомых, проживавших в Алеппо, которое предложило ему за денежное вознаграждение, на постоянной основе, заняться незаконным оформлением приглашений для въезда и последующего пребывания на территории РФ иностранных граждан, преимущественно сирийцев, желавших эмигрировать, которых на территории иностранных государств будет подыскивать указанное неустановленное лицо.





Фигуранты организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан из Сирии, их незаконное пребывание в Российской Федерации и незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации. Используя подконтрольные соучастникам юридические лица ООО "Фокус", ООО "Арктика", ООО "Алькаир", ООО "Авен", ООО "Атриум", ООО "РефМастерСПБ", желающим выехать из Сирии оформлялись приглашения, а в дальнейшем выдавались визы с шифром "003", то есть "деловая" или "коммерческая". Прибывшие на территорию РФ на учет не ставились.





В результате функционирования организованной группы, соучастники изготовили и подали в ОВТМ УФМС ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ (с сопутствующими документами), содержавшие заведомо ложные сведения, на не менее чем 1 131 иностранного гражданина, из которых не менее чем 1 024 ходатайства было УФМС удовлетворено с выдачей приглашений иностранным гражданам на въезд в РФ.

При этом преступный доход организованной группы составил более пяти млн рублей.





Суд назначил наказание:

Виталию Генералову — пять лет условно с испытательным сроком четыре года.

Анне Генераловой — четыре года условно с испытательным сроком три года.

Евгению Генералову - два года условно с испытательным сроком один год.





Ранее сообщалось о том, что около полов ины россиян считают, ч то для нерусскоязычных мигрантов въезд в Россию нужно ограничить. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего сотрудника МИД РФ и его семье - Анны, Виталия и Евгения Генераловых, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.