|
Сегодня
24 декабря, понедельник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Суд вынес приговор бывшему сотруднику МИД РФ, который организовывал незаконную миграцию сирийцев в Петербург
16:18
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Рождественский караван Coca-Cola приехал в Петербург
- У жительницы Санкт-Петербурга украли вагон-бытовку длиной 9 м в Тосненском районе
- В Петербурге задержаны двое мужчин, которые похитили местного жителя и вымогали у него полмиллиона рублей
- Россиянам придется держать в железных сейфах не только оружие, но и порох, и патроны
- По Политеху разгуливал страус (фото)
- Сеть “Лента” заплатит штраф за разрыв договора с “Петербургской ореховой компанией”
- Россиян спросили, каким будет 2019 год: для людей спокойным, а вот для экономики — вряд ли
- Семь автомобилей в следующем году начнут собирать в Санкт-Петербурге батарейки и офисную технику
- Прокуратура Петербурга пресекла принятие незаконного нормативного правового акта
- Пьяный пассажир троллейбуса №35 разбил валидатор и его вывели из вагона в наручниках
- БДТ отозвал иск к дирекции Министерства культуры по реконструкции
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
24 декабря
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм. Подробности (фото)
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.