Россиян спросили, каким будет 2019 год: для людей спокойным, а вот для экономики — вряд ли





По данным опроса, примерно 64% с надеждой гладят в будущее и надеются на перемены к лучшему. Примерно четверть ждет напряженной год для своей семьи и 46% считают, что 2019-ый для них будет спокойным.





При этом те же 46% уверены, что экономике России придется тяжело. 62% готовы к тому, что произойдут новые коррупционные скандалы, 57% ожидают финансового кризиса, 44% опрошенных предполагают общественные беспорядки.





Опубликованы результаты опроса россиян об их надеждах и предположениях, связанных с 2019 годом, сообщили сотрудники “Левада-центра”, проводившие опрос. Отчет составлен на основе ответов 1600 респондентов от 18 лет со всей России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.