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Россиян спросили, каким будет 2019 год: для людей спокойным, а вот для экономики — вряд ли

16:18
Тэги: опрос , новый год, ожидание
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Тэги: опрос , новый год, ожидание



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