Семь автомобилей в следующем году начнут собирать в Санкт-Петербурге батарейки и офисную технику





В 2019 году фирма “Благоустройства и охрана окружающей среды в СПБ” займется сбором отходов у населения: в ее распоряжении семь автомобилей, а сдавать можно будет не только градусники и батарейки, но и офисную технику, вроде сломавшихся ПК.





Обеспечение населения Санкт-Петербурга центрами сдачи вредных отходов вырастет на 1,5% до 8,5% к 2021 году, передали Gazeta.SPb в Комитете по благоустройству города. В 2019 году экобоксов или контейнеров для сбора таких отходов вырастет на 26 штук — с 381 до 407.