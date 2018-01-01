Прокуратура Петербурга пресекла принятие незаконного нормативного правового акта





В ходе проверки было установлено, что проект противоречил требованиям федерального законодательства. В частности, в отсутствие соответствующих полномочий устанавливались предельные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) и премии по результатам труда.





Кроме того, в решении выявлен коррупционный фактор, поскольку в проекте отсутствовали объективные критерии и условия, с которыми связывается порядок определения размера ежемесячной надбавки к должностному окладу.





С учетом отрицательного заключения прокуратуры района МО Финляндский округ принят нормативный правовой акт в соответствии с действующим законодательством.

















Фото: прокуратура Петербурга Ранее сообщалось о том, что в Петербурге суд рассмотрит дело о незаконном использовании документов для образования юридического лица. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: прокуратура Петербурга





Прокуратура проверила проект решения Муниципального совета МО Финляндский округ об утверждении положения «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования Финляндский округ, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.