БДТ отозвал иск к дирекции Министерства культуры по реконструкции

БДТ требовал провести ремонтные работы после некачественной реставрации.





"Отказ принят судом. В связи с изложенным, производство по делу подлежит прекращению", — говорится в сообщении.





Кроме того, в документе отмечается, что театр отказался от иска, так как вступил в дело в качестве соистца по иску к подрядчику АО «БалтСтрой».





Напомним, по факту нарушений при реставрации Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова возбуждены три уголовных дела.





В ходе проверки выяснилось, что реконструкция была проведена с многочисленными нарушениями. На это указывают, в частности, следы затопления в подвале, разрушения штукатурного и кирпичного слоев на фасадах, а также повреждение кровли. Как сообщили в ведомстве, министром культуры утвержден перечень мероприятий с обозначением сроков их исполнения и ответственных лиц. Кроме того, "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" подала иск о взыскании с генерального подрядчика более 300 млн рублей.





В феврале и мае 2018 года ГУ МВД возбудило два уголовных дела о мошенничестве при реконструкции объектов БДТ в отношении компаний-подрядчиков АО «Балтстрой» и АО «ТДМ». Кроме того, в начале октября, главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. В злоупотреблениях подозревают сотрудников ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры, которое являлось заказчиком реконструкции объекта. По версии следствия, чиновники подписали акты приема работ, которые были либо выполнены некачественно или не выполнены совсем. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 68,7 млн рублей.













Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова отозвал иск к Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ, сообщается в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.