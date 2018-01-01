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БДТ отозвал иск к дирекции Министерства культуры по реконструкции
15:38
Тэги: бдт, иск, минкультуры, реставрация
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