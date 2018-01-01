Пьяный пассажир троллейбуса №35 разбил валидатор и его вывели из вагона в наручниках





Пассажиры 35-го троллейбуса, которые ехали вместе с злоумышленником, вызвали полицию. На место происшествия прибыл наряд и задержал пьяного. Тот продолжал сопротивляться, поэтому из вагона его вывели уже в наручниках.





Пока неизвестна сумма ущерба, задержанный отправлен в 51-ый отдел полиции.





В Санкт-Петебурге задержали молодого человека 24-ех лет, который 21 декабря сел в троллейбус пьяным, не стал платить и разбил валидатор кондуктора, сообщили Gazeta.SPb в УВО по Петербургу и области.