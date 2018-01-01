В Центральном районе задержан мужчина, который нанес ножевое ранение в шею жителю Петербурга





Сообщается, что двое мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир в доме №31 на улице Жуковского. В какой-то момент между гражданами произошел конфликт, причины которого устанавливаются. В ходе ссоры один из мужчин схватил нож и нанес своему

оппоненту ранение в шею.





Соседи, услышав шум драки и крики, обратились в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника в тот момент, когда он выходил из квартиры, пытаясь скрыться с места происшествия.





Выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят.





Задержанный был передан в местное отделение полиции. Пострадавшего

госпитализировали в Мариинскую больницу.





По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержан вооруженн ый мужчина, который угрожал убийством гражданину, а также повредил его автомобиль. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Центральном районе Петербурга задержан 30-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который нанес ножевое ранение в шею 42-летнему мужчине, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.