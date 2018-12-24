В Ленинградкой области нашли и сожгли свыше 300 кг санкционного мяса, сыра и молока (фото)





Как сообщает ведомство, в результате рейда рядом с пропускным пунктом Ивангорода на складе нашли санкционную продукцию из стран Прибалтики, Польши, Испании, Дании. Всего сотрудники Россельхознадзора нашли свыше 160кг мяса и колбас, и около 150 кг молочных продуктов. Все это было изъято и сожжено.









Напомним, торговцы из Белоруссии пытались провезти колбасу и сыр в автомобиле без холодильника .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

В Ленинградской области сожгли более 300 кг мяса и молочной продукции, сообщили Gazeta.SPb в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и области 24 декабря.