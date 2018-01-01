В Петербурге задержан вооруженный мужчина, который угрожал убийством гражданину, а также повредил его автомобиль

Около дома №59 корпус 3 на Полюстровском проспекте произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры один из граждан достал травматический пистолет «Оса» и начал угрожать своему оппоненту убийством, а также ударами ног отломал боковые зеркала и повредил дверь его автомобиля KIA Ceed.





Жильцы данного дома, увидев вооруженного мужчину, сразу же обратились в правоохранительные органы. Сотрудники

Росгвардии и полиции обезоружили злоумышленника и задержали его на месте. Выезжала следственно-оперативная группа. Травматический пистолет изъят. Сумма ущерба устанавливается.





Задержанный был передан в местное отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ.





Ранее сообщалось о том, что п осле покушения на убийство мат ери жительница Петербурга оплатит стоимость ее лечения. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Калининском районе Петербурга задержан вооруженный травматическим пистолетом 39-летний мужчина, который угрожал убийством 30-летнему гражданину, а также повредил его автомобиль, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.