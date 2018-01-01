На Сампсониевском проспекте сносили здание завода и часть стены рухнула на проезжую часть





По сообщениям очевидцев, при обрушении стены никто не пострадал. Движение в обе стороны перекрыли на время работ, в том числе и для пешеходов. На место прибыли сотрудники служб, которые занимаются контролем движения на участке.





По предварительной информации сносят кондитерский завод, теперь на его месте может появиться жилой дом.





Сегодня 24 декабря в понедельник в Выборгском районе Санкт-Петербурга рабочие сносили здание и часть стены упала на дорогу, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.