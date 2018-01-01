В Петербурге появились объявления о видеостудии живодеров











«В соседнем доме действует незаконная подпольная видеостудия, которая снимает «краш-фетиш», то есть жестокие пытки и убийства домашних животных. Эти видео потом за большие деньги продаются извращенцам в Интернете. На этих видео животных давят ногами, прижигают сигаретами, душат колготками, режут ножом. В съемках участвуют несколько девушек, которые живут или учатся в Петербурге», - написано в объявлении.





Напомним, в октябре 2016 года в Хабаровске произошла скандальная история с двумя живодерками, которая получила широкий общественный резонанс. Две девушки жестоко убивали чужих домашних животных, после чего выкладывали фото зверских убийств на своих страницах в соцсетях.









Жительница Петербурга рассказала о том, что по всему Светлановскому МО развешаны объявления о видеостудии живодеров, сообщает "Протестный Петербург".