Переоблачиться в Деда Мороза вдвое дороже в Санкт-Петербурге, чем позвать его на праздник





Больше всего Деды Морозы получают в Москве — вызов стоит в среднем 2 272 рубля, а меньше всего — в Тольятии: в среднем 913 рублей за вызов.





Усредненная стоимость атрибутики Деда Мороза и Снегурочки по России — 3 497 рублей и 2 734 рубля соответственно.





Средняя стоимость полного облачения Деда Мороза на Новый год составила 3 341 рубль, сообщили Gazeta.SPb аналитики сайта Авито. Вызвать Деда Мороза на вечеринку или праздник стоит где-то 1 892 рубля — примерно столько же сколько в 2017 году.