В Петербурге придумали, как бороться с «каруселями» на муниципальных выборах





Обращение уже направлено председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и председателю Госдумы Вячеславу Володину.





Суть инициативы заключается в том, что при голосовании для получения бюллетеня избирателю ставили печать, которая исчезает через сутки после выборов. Такая мера, по задумке Черепанова, позволит бороться с многократным голосованием одного и того же лица на разных избирательных участках. Стоит отметить, что такая практика уже используется в других странах.





Основная причина, по которой депутат озабочен данной проблемой кроется в ситуации с ИКМО «Купчино», в которой сфальсифицировали избирательные подписи собраний протоколов жителей. Факт фальсификации установило УМВД Адмиралтейского района в конце ноября. Людей по квоте петербургского Горизбиркома выдвинули несостоявшиеся собрания жителей. Все подписи протоколов собраний – поддельные.





«Нарушения избирательного процесса встречаются не только в части голосования, но и при попытках несоблюдения требований законодательства при формировании избирательных комиссий муниципальных образований. Как например, сложилась ситуация в муниципалитете «Купчино», где в состав ИКМО пытались пройти кандидаты на основании поддельных избирательных документов», - говорит глава муниципального образования Михаил Черепанов.















Фото: Черепанов.РФ Ранее сообщалось о том, что д епутат ЗакСа Петербурга предложил защитить избирательные права инвалидов. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Черепанов.РФ





Глава муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов придумал, метод борьбы с «каруселями» на муниципальных выборах 2019 года. Для этого депутат предлагает при голосовании ставить исчезающие отметки в паспорте. На такую идею его натолкнула проблема с фальсификацией документов в его родном округе «Купчино», где в состав ИКМО пытались пройти кандидаты на основании поддельных документов, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе главы МО "Купчино"