Поселок в Хабаровском крае может затопить водой из-за огромного упавшего метеорита





Метеорит способен вызвать проблемы для поселка Чекунда: после его падения засыпало реку Бурея. Уровень реки может подняться и затопить ближайшие поселения. Глава района Алексей Маслов заметил, что метеорит огромный, если сумел помещать потоку Буреи.





В поселке Чекунда живет примерно 300 человек.





По данным в сети ежедневно на землю падает примерно 5-6 тысяч тонн метеоритов — по-большей части, это маленькие камни, но иногда бывают и крупные глыбы, весом в несколько тонн. Последним серьезным случаем падения стал прилет Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года.





Падение метеорита зафиксировали в Хабаровском крае, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”, цитируя главу района. Поскольку в районе падения люди не живут, узнали о этом только 24 декабря спустя несколько дней.