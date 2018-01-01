Петербуржец продает икону Николая Чудотворца за 12,8 млн рублей на сайте объявлений

На сервисе бесплатных объявлений Юла 24 декабря петербуржец Михаил Т. разместил объявление о продаже иконы Никола Чудотворца. Стоимость иконы он оценил в 12,8 млн рублей. В описании указано, что икона 20 века.





фото: https://youla.ru/sankt-peterburg







“Дерево, паволока, левкас, темпера, сусальное золото. Оклад серебро, золочение, скань, перегородчатая, расписная и выемчатая эмаль. Москва, 1-я московская артель 1908-1917 год, клейма 84 женская голова в кокошнике вправо дельта, 1-яА, 1-яМА, женская голова в кокошнике вправо с точкой сзади”, - указано в описании иконы.



фото: https://youla.ru/sankt-peterburg







У владельца иконы на странице размещены еще объявления. Он продает знак Заслуженный Мастер Спорта за 27 тысяч рублей и знак Отличник Госбанка за 37 тысяч рублей.