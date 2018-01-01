После покушения на убийство матери жительница Петербурга оплатит стоимость ее лечения

Основанием для иска стал приговор суда, согласно которому местная жительница признана виновной в покушении на убийство, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.





Суд установил, что осуждённая, находясь в коммунальной квартире, в ходе ссоры со своей матерью, с целью убийства нанесла ей множественные удары по голове, ногам и туловищу. А после этого вытолкнула на улицу в открытое окно квартиры с высоты третьего этажа.





В результате этого потерпевшая получила множественные переломы и повреждения. Женщина проходила лечение. Стоимость оказанных медицинских услуг составила около 160 тыс. рублей.





Решением суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объёме, с осуждённой в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга взыскана названная сумма денежных средств.





После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.









Прокуратура Фрунзенского района во Фрунзенский районный суд Петербурга подала исковое заявление в защиту интересов Российской Федерации в лице ГУ «Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга».