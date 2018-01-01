В Петербурге уволили учительницу за то, что она называла детей проститутками и гопниками





Как рассказали в пресс-службе районной администрации, учительница уволена по обоюдному согласию в связи с нарушением этикета.





Отмечается, что в ходе выяснения обстоятельств были опрошены учащиеся школы. Сама педагог подтвердила, что так обращалась к детям.









Из петербургской школы № 81 Калининского района уволили учительницу, которая называла школьников гопниками, а школьниц — «подзаборными» «девушками легкого поведения», сообщает "Росбалт".