На “новогодний” режим переходят коммунальщики и аварийные службы Ленобласти

В администрация Ленинградской области сообщила, что все коммунальные и аварийный службы переходят в режим “боевой” готовности. Поскольку в праздничный период в области действую запрет на проведение каких-либо работ на объектах электросетевого хозяйства, “Ленэнерго” сформировано 220 бригад, выделено 284 единицы техники. На круглосуточном дежурстве будут работать 64 бригады.





Также оперативные круглосуточные службы будут работать на предприятиях ЖКХ. Там задействовано 652 бригады и 922 единиц специальной техники.





Помимо этого, в области круглосуточно будут работать 327 единиц передвижных дизель-генераторных установок.